小倉優子の離婚
小倉優子が不倫騒動を起こした夫の菊地勲氏と2017年3月3日に離婚。
2022年8月4日
2022年8月1日
2022年7月29日
2022年7月28日
-
小倉優子が2度目の離婚 夫は3男の顔を見ずか…「待ち続けた」日々
歯科医と2018年12月に結婚し、2019年5月ごろには不仲説が出たと説明
FRIDAYデジタル
-
小倉優子が離婚を生放送で報告「気を使わず何でも言ってください」
自らの口で離婚を報告し、「引き続き仕事頑張ってまいります」と言及
東スポWEB
-
別居報道から3年で小倉優子離婚…専門家は「子どもを守る完璧な離婚」とも
長男の有名私立校入学も叶え、「子どもを守る完璧な離婚」といえると専門家
日刊ゲンダイDIGITAL
2018年12月4日
2018年5月8日
2018年2月15日
2017年9月12日
2017年7月14日
2017年6月8日
2017年5月27日
-
小倉優子 離婚後に磯野貴理子から助言「ベッドを変えたほうがいい」
離婚すると「ベッドを変えたほうがいいって（言われた）」と告白
トピックニュース
-
小倉優子 梅沢富美男に浮気について質問するも「聞いた私が違った」
男は外で敵と戦わなきゃいけない、それが人生、などと答えた梅沢
スポーツ報知