ポケモンGOの日本配信
『ポケモンGOの日本配信』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年8月13日
2016年8月12日
2016年8月3日
2016年7月26日
-
ポケモンGO、1年間に約1060億円を稼ぎ出す？ 配信2週間で快挙
1日当たりの収入は約1億〜2億4000万円ほどと試算されている
Engadget 日本版
-
高須克弥院長がヘリでポケモン狩り 都市部と地方の差に嘆きも
富士スピードウェイや幕張メッセを訪れたが、ポケモンはいなかった様子
スポニチアネックス
2016年7月24日
-
高須克弥院長が「ポケモンGO」参戦 ヘリコプターでの狩りが桁外れだと話題
高須克弥院長は、ヘリコプターでポケモン狩りをしていると明かした
ガジェット通信
-
「ポケモンGO」で誘拐も起きる？ 小学生、中学生の母親が抱く不安
ある母親は、「ポケモンを探すのは大人が一緒のときだけ」と約束したという
女子SPA！
2016年7月23日
-
みのもんたがポケモンGOに苦言「危ねんだよあれ」
「危ねんだよ。100メートルも車運転したヤツがいたって」と呆れ顔
スポーツ報知
-
「ポケモンGO」皇居内に30カ所以上の立ち寄りスポット ネットで指摘
ネットでは「これは、ダメだろ」「立ち入り禁止の場所だぞ」との声が続出
デイリースポーツ
-
ポケモンGOで靖国神社が「中国万歳」さんに「占拠」される事態
ここのトップが「中国万歳」さんということに中国ネットが反応
Record China
-
「ポケモンGO」仕事中にやっていることがバレたら懲戒処分の可能性も
どれほど没頭していたかということで判断せざるを得ないと指摘
弁護士ドットコム
-
「ポケモンGO」が日本でも社会現象 国内でのアプリDL数首位に
22日午前10時の配信後、ダウンロードが集中しサイトにつながりにくくなった
読売新聞オンライン
2016年7月22日
-
「ミヤネ屋」でポケモンGO特集 林マオアナが偶然レアポケモンをゲット
林アナは「なんか、かわいいのがいる」と述べ「ミニリュウ」を手に入れた
トピックニュース
-
春香クリスティーン ポケモンGOに苦言「本会議中にGetする気か」
衆議院本会議場にポケストップがあるというが、携帯は持ち込めないと指摘
スポーツ報知
-
出雲大社が境内での「ポケモンGO」禁止を発表 ファンは落胆の声
担当者は「前もって手を打っておく必要がある」と考えての決断とのこと
J-CASTニュース
-
シャープ製スマホで「ポケモンGO」にトラブル 公式に不満も
しかし同社のスマホで「ポケモンGO」をプレイできないトラブルが起こった
J-CASTニュース