小園凌央は1995年9月9日生まれ、東京都出身の俳優。
ヒロミの「そっくりさん」がいたとして、自らの弟の近影をアップ
スポーツ報知
家族の思い出として、道路渋滞を避けてヘリコプターで帰宅したと回想
スポニチアネックス
母の大ヒット曲「センチメンタル・ジャーニー」を頻繁に歌わされたと告白
デイリースポーツ
番組ADなどと写真を撮り「この子、いい子だからどう？」と送ってくるそう
共演者の金村義明氏から「ヤンキーの血が流れてる」とツッコまれた小園
かねてより芸能界志望だった小園に、ヒロミは「100%うまくいかない」と忠告
トピックニュース
ヒロミが焼いたステーキに、伊代が塩と砂糖を間違えてかけたことが発端
松本がうまく仲裁できていなかったとき、ヒロミが割って入っていったという
舞台の本番中に、何回も台詞を噛むなどで「へたくそ」と言われたという
構成と演出を務める岡村俊一氏は「小園はものすごく下手です」とコメント
オリコンニュース
「あの人（ヒロミ）は、一度ぼくに『性転換しろ』って言ったんです」と小園
息子が出演している番組について「まったく見れないね」と複雑な心境を告白
逮捕の一報があった夜、息子たちを呼んで説教したことを明らかにした
息子の小園凌央がゲストだったが、中居は小園との共演をヒロミに伝えたそう
松本が砂糖と塩を入れる容器を間違え、料理をしていたヒロミが怒ったという