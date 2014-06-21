1978年7月29日生まれ、岐阜県下呂市出身のお笑い芸人。
「同業者で嫌いなやついるけど、ダイアンの津田（篤宏）」と告白
スポニチアネックス
「不仲」で有名な流れ星☆が登場し、ちゅうえいが仕掛け人となって挑戦
スポーツ報知
2007年に彼女と入ったラーメン店が、実はとうの昔につぶれた店だったと説明
デイリースポーツ
Techinsight
「同級生コンビですし熟年夫婦みたいなやつ」と不仲説を否定
東スポWEB
瀧上が太陽光発電などサイドビジネスに手を出していることに言及
相方の不満を語る2人に板倉俊之がさじを投げるほどだった前週の放送
ラジオの収録後に帰宅してからダルさを感じ、体温はすぐに38.5度まで上昇
所属事務所がサイトで報告し、本人は現在、自宅待機中とのこと
オリコンニュース
VTRで瀧上伸一郎が急に相方・ちゅうえいのグチを連発し、ネットも騒然
ストレートパーマは人生初で、かねてからサラサラの髪に憧れていたという
ABEMA TIMES
livedoor
大学生のときに「コンパ以外はパチンコばかりやってた」とコメント
日刊ゲンダイDIGITAL
一発ギャグの大会でちゅうえいが優勝したが、締めのコメントでネタ切れに