平浩二の「ぬくもり」盗作疑惑
『平浩二の「ぬくもり」盗作疑惑』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年12月20日
2015年12月16日
2015年12月15日
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小倉智昭氏 歌詞の盗作騒動で桜井和寿を称賛「詩が素晴らしい」
小倉智昭氏は14日の「とくダネ」で桜井和寿のつむぐ歌詞を褒め称えた
トピックニュース
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Mr.Childrenの「抱きしめたい」と歌詞酷似 平浩二のCD販売元が返品＆返金
14日、平のCD販売元が返品と商品代金の返金に応じる措置を取ると発表した
デイリースポーツ
2015年12月14日
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Mr.Children歌詞盗作騒動の平浩二のCD ネットで10倍の価格に
「ぬくもり」を収録したCDの価格がネット市場で高騰している
デイリースポーツ
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宮根誠司氏 作詞家のMr.Children盗作問題に「ミスチル知らないはずない」
宮根誠司氏は14日の「ミヤネ屋」でMr.Childrenの知名度について言及した
トピックニュース
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平浩二が歌詞の酷似問題にコメント Mr.Childrenへの謝罪も
14日、平は「全く寝耳に水のこと」とするも「内容は確かに酷似」とコメント
スポニチアネックス