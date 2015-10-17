旭化成建材
『旭化成建材』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年11月24日
2015年11月5日
2015年11月4日
2015年11月2日
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国土交通省が旭化成建材に立入検査を開始 杭打ちデータ流用問題で
国交省は2日、建設業法に基づき旭化成建材に立ち入り検査を始めた
読売新聞オンライン
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旭化成建材 約300件で杭打ち工事のデータを流用していた疑い
全国の約300の物件で、データ流用の疑いがあることが新たに分かった
日テレNEWS NNN
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大騒動の「傾いた」マンション問題 日本中で発覚する「欠陥マンション」
マンションの施工不良は日常茶飯事で、今まで明るみに出ていなかったという
現代ビジネス
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自宅マンションが「欠陥物件」だったときの対応…法廷闘争は住民が不利
法廷闘争は、住民側が立証責任を負わなければいけないため不利だと専門家
現代ビジネス
2015年11月1日
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横浜市中学校でのデータ流用 旭化成建材が保護者向けの説明会出席せず
旭化成建材は市が参加を要請したものの欠席した
日テレNEWS NNN
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旭化成建材のデータ流用問題 北海道で新たに2件見つかる
1日、北海道で新たに2つの施設で流用が見つかったと分かった
読売新聞オンライン
2015年10月31日
2015年10月30日
2015年10月29日
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旭化成建材のデータ改ざん問題 横浜市の公共施設で新たなデータ流用が発覚
同市が発注した公共施設1件でデータが流用されていたことが新たに分かった
日テレNEWS NNN
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旭化成建材が釧路市の道営住宅でもデータ転用 安全性に問題ないとコメント
データ転用が分かったのは10年から11年にかけて増築した釧路市の道営住宅
日テレNEWS NNN
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旭化成建材 北海道釧路市内にある道営住宅で杭打ちデータを流用
データが流用されたのは10年から11年に改良工事がされた釧路市内の運営住宅
読売新聞オンライン