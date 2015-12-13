『小平智』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
7歳年下のプロゴルファーの野田早人と再婚し、子どもも出産したという
週刊女性PRIME
前夫の親友と急接近し同棲している、とゴルフ界の関係者は言及
文春オンライン
硬い表情で「記事の通りです」と繰り返しコメント
スポニチアネックス
古閑の知人は、将来の「家族計画」を巡りすれ違いがあったのではと言及
NEWSポストセブン
夫・小平智とは共通の記者を通じて出会い、約1カ月後に告白されたという
Sports Watch
優勝賞金は日本ツアー最高の5000万円とはケタ違いの約1億3000万円
日刊ゲンダイDIGITAL
取材陣を前に、肩を組んでの仲むつまじい2ショットを披露
ゴルフ情報ALBA.Net
台風22号の影響により、道具一式が届かないトラブルが発生した
スポーツ報知
関係者によると2人そろっての会見などの予定はなく、挙式と披露宴も未定
キム・ボンソプが13アンダーで単独首位、 2位には1打差の時松隆光
古閑が作る栄養第一の料理が薄味すぎて、「不味すぎる…」と言っているそう
女性自身
古閑が練習場などに平気で入ってくることに眉をひそめる関係者もいると記者
東スポWEB