今井雅之、末期がんで舞台降板
『今井雅之、末期がんで舞台降板』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年5月17日
2015年5月7日
2015年5月5日
2015年5月2日
2015年5月1日
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今井雅之の妻が夫に粋なエール「浮気できるくらい元気になって」
嗚咽している時に妻から「浮気できるぐらい元気になって」と言われたという
J-CASTニュース
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井戸田潤が今井雅之の鬼気迫る姿を語る「少ししんどそうに…」
「話があるときは少ししんどそうに歩いて来られて…」と鬼気迫る姿を証言
デイリースポーツ
2015年4月30日
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がん闘病の今井雅之 担当医に安楽死を求めていたことを告白
末期がんのステージ4と宣告され、「生きてることがつらい」と今井
デイリースポーツ
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末期の大腸がんを告白した今井雅之が生出演 笑顔を見せる一幕も
会見の様子が紹介され「テカってましたね、僕の顔」と笑顔を見せた
オリコンニュース
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大腸がんの今井雅之が舞台降板で謝罪会見 ステージ4の末期と告白
かすれた声で決断に至る経緯を説明し、末期がんのステージ4だと明かした
オリコンニュース