グリエル兄弟の来日拒否
『グリエル兄弟の来日拒否』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年5月15日
2015年4月8日
2015年4月7日
2015年4月5日
2015年4月3日
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DeNAと契約解除 グリエルにメジャー行きの噂も米メディアから批判
同選手の態度を「プロの道義とは完全にかけ離れた行為」と批判
フルカウント
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グリエルの契約解除 フロントの特別扱いに現場は呆れていた?
集客力を期待して好待遇で獲得したフロントとは、当初から温度差があった
スポニチアネックス
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DeNAに解雇されたグリエル、メジャー移籍の可能性も 年俸10億円以上か
来日時期の見通しが立たず、ケガの状況も判然としないため
スポニチアネックス
2015年4月2日
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グリエルのDeNA契約解除 特別扱いしないという強い意向の表れ
現在のチーム状況と選手の士気に与える影響の大きさを考慮した結果だという
BASEBALL KING
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DeNA ユリエスキ・グリエルとの契約解除を発表
右太もも裏痛を理由に来日せず、日本での治療を要求しても拒否したという
デイリースポーツ
2015年3月27日
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グリエルと連絡とれない…DeNAが不測の事態に頭抱える
右太もも裏の故障を理由に来日を拒否し、現在も連絡がとれていない
東スポWEB
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グリエルの来日拒否 「何か裏があるのでは」との憶測も
チーム内では「何か裏があるんじゃないか」と疑心暗鬼になる者もいるという
日刊ゲンダイDIGITAL
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グリエルと連絡とれず…DeNA側がキューバ政府を通じ来日要請へ
現時点では、キューバ政府を通じて早期の来日を求める構えだ
スポニチアネックス