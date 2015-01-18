大阪府でフライドポテトから人の歯が見つかったほか、福島県ではデザートにプラスチック片、青森県ではチキンナゲットにビニール片のようなものが混入していた。
マフィンの玉子の中から、ネジの締結部品であるナットが出てきたという
女性自身
機器についていた汚れとみられるとして、日本マクドナルドが9日、謝罪した
読売新聞オンライン
男性は、朝マックのハンバーガーにゴキブリが混入していたと主張
J-CASTニュース
マクドナルドのCMで、飯豊まりえと西野七瀬が替え歌を披露しているという
マクドナルド側は「切り出した部位から考えてあり得ない」と内容を否定
Techinsight
マクドナルドのケースに該当する失敗の要因は、肥満化と独善化だという
ダ・ヴィンチWeb
異物混入対策として、工員の制服にはポケットがないという
週プレNEWS
社内規定に違反した用具を使用していたことが、事故につながったと判明した
スポーツ報知
両社は「誠実さ」に違いがあり、まるか食品は一切言い訳をしなかった
NEWSポストセブン
異物混入問題などによるマクドナルドの業績不振が、大きな要因とみられる
出席した株主からは、経営陣の説明に対する不満の声などが聞かれた
日テレNEWS NNN
株価が下がらない理由の1つに、浮動株が少ないとの指摘がある
購入した男性は元から潰瘍性大腸炎を患っており、これを食べた後で食中毒に
客は誤ってのみ込み、病院で内視鏡検査を受けたところ、見つかったという
対策の柱は、アルバイト15万人を対象にした異物混入防止のための訓練
弁護士ドットコム
不安を煽る報道で売り上げが減り、生活費に打撃を受けた人もいると推測
All About
問題のない商品までもが大量に廃棄されることについて、疑問を呈した
デイリースポーツ