亀田大毅の王座防衛問題

2013年12月3日に行われたIBF・WBA世界スーパーフライ級王座統一戦で、IBF王者亀田大毅が試合に敗れながら王座にとどまった一連の騒動。

2015年9月8日

2014年12月19日

2014年3月20日

2014年3月19日

2014年3月12日

2014年2月22日

2014年2月18日

2014年2月11日

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2014年2月6日