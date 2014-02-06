亀田大毅の王座防衛問題
2013年12月3日に行われたIBF・WBA世界スーパーフライ級王座統一戦で、IBF王者亀田大毅が試合に敗れながら王座にとどまった一連の騒動。
2015年9月8日
2014年12月19日
2014年3月20日
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亀田、王座返上は処分軽減狙いか
19日に大毅が王座返上を宣言したのは、情状酌量を狙った作戦では、という見方も
東スポWEB
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大毅 王座返上もJBC「処分は別」
JBC理事長は会見で、亀田のタイトル保持を認めないことをあらためて強調した
デイリースポーツ
2014年3月19日
2014年3月12日
2014年2月22日
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資格停止の亀田ジムを立会人擁護
同氏は「彼は今でもIBFの王者だ」と語った
東スポWEB
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亀田問題で元WBA副会長が持論
元WBA副会長リカルド・リッソ氏が22日、大阪市内で会見を開いた
スポニチアネックス
2014年2月18日
2014年2月11日
2014年2月9日
2014年2月7日
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JBCが処分発表 亀田ジム活動停止
JBCが7日、亀田ジムの会長とマネージャーのライセンス更新を認めないと発表
スポニチアネックス
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亀田側の北村弁護士、JBCに不満
JBC側は「負ければ空位」のルールだったと主張
スポニチアネックス