めちゃユル
『めちゃユル』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2014年12月13日
2014年12月11日
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鈴木紗理奈が矢口真里への追及後悔「ガツンと言わなダメやった」
「ガツンと言わなダメやった。悪いことしてんから」と追及の甘さを後悔
デイリースポーツ
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矢口真里 「めちゃ×2ユルんでるっ!」で恋人の梅田賢三さんに電話
梅田さんの声はほとんど聞こえなかったが、岡村隆史と会話していた
日刊スポーツ
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矢口真里が「めちゃ×2ユルんでるッ!」で驚愕のポーズ披露
矢口は同番組内で持ちネタの「セクシービーム」の新バージョンを披露
スポーツ報知
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「めちゃ×2ユルんでるッ!」の録画放送に批判殺到 →公式が釈明
生配信が売りのはずの同番組が録画放送になったことで、不満が噴出
デイリースポーツ
2014年12月10日
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矢部浩之が「めちゃ×2ユルんでるッ!」で思わぬ事故発言し釈明
岡村隆史の男友達にイケメンが多いという話題で、「小栗旬君とか」とポロリ
デイリースポーツ
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加藤浩次が「めちゃ×2ユルんでるッ!」で矢口真里に顔面キック
休養中の贅沢な生活で加藤浩次を怒らせてしまい、顔面キックを入れられた
スポーツ報知