《えっ!? 井口ちゃんなんか炎上してるん!? 俺らになんか出来ることあるぅ〜?》

7月19日、サッカージャーナリスト・小澤一郎氏のXのポストを批判して、炎上したお笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之。その井口に対して、冒頭のポストをしたお見送り芸人しんいちが、井口の所属事務所の社長からツッコまれてポストを取り下げる事態となり、話題を呼んでいる。

「井口さんは19日深夜、日本時間20日におこなわれたサッカー北中米W杯の決勝戦の中継（DAZNとNHK系で放送）に、日本代表の森保一監督がゲスト出演することへ厳しい意見を述べていた小澤一郎氏をXで批判しました。小澤氏のポストを引用しつつ、《YouTubeで取り上げて再生数で収益を稼いでいるなら、リスペクトは絶対忘れてはならないと思います》《さすがにジャーナリストと名乗る人が思い上がってるように思う。》などと小澤氏に苦言を連投しましたが、同日午後には一連の投稿をすべて削除しました。

その後、井口さんは、自身のYouTubeチャンネルで『Xのほうで語気を荒らげていろいろ書いてしまい、すみませんでした。不快な思いをした方もたくさんいらっしゃるだろうし、ここで謝ったから許してもらえるようなことではないかもしれませんけど、本当に申し訳ございませんでした』と謝罪しました。しかし、一度投稿した言葉をすべて削除し、その後もワールドカップ関連のポストを続けていたことに批判が集中したのです。ふだん、毒舌が売りの芸風でやっているのに、自らの発言をなかったことにする態度に失望の声があがっていました」（芸能担当記者）

そんな井口に助け舟を送るつもりだったのだろうか、しんいちは井口の相方である河本太、お笑いトリオ「や団」の本間キッドと3人で写った写真を添えて、冒頭のポストをおこなったのだが、これに井口の所属事務所「タイタン」の太田光代社長が反応。光代社長は

《お心遣いありがとう。遠慮させて頂きます。今後とも、よろしくお願いします》

と事務的にリプライすると、続くポストで《あと、マネージャーさんにお願いしたことですが。河本とは会ってませんよね。だから冬服ですね。この暑さで。困りますので、おやめくださいね》と投稿。明らかに、しんいちに対して怒りのニュアンスを含む連投をおこなった。

すると、しんいちはその直後に冒頭のポストを削除。さらに、すぐXを更新すると

《申し訳ありません!!!めちゃくちゃ前の写真です!!!ふざけてしまいました!!!ツイートは今、消しました!!!》

と投稿。光代社長のツッコミに対するアンサーのようなリアクションを見せたのだ。これに、X上では

《別にふざけていい内容でしょうwwお笑い芸人を封殺してしまった芸能事務所社長やばいww》

と、しんいちを擁護する声もある一方、

《消すなよ。井口と同じかよ。ダサいな》

《撤退早すぎて草》

といった声も複数、寄せられる事態となっていた。

「当のしんいちさんは、20日にXを更新し、自身のラジオ番組の告知とともに《しんいち、怒られたけどめちゃ元気やで! めっちゃ反省したし!》とポストしました。一方、光代社長は同日《井口が私の誕生日に送ってくれた鰻を食べました。美味しかった》と、鰻丼の写真を添えて投稿しています」（前出・芸能担当記者）

番組での共演も多く、ともに“毒舌芸人”として活躍する井口としんいち。しかし、ことSNSでは「言いっぱなし」というわけにいかなかったようだ。