女優の秋野暢子（69）が21日、自身のインスタグラムを更新し、サッカー日本代表との2ショットを披露した。

前投稿で「大人の遠足」でヨーロッパを旅すると明かしていた秋野は「ブリュッセルに着きました 14時間半の長ーい飛行機だったけど…映画見たり、ねたり」と回顧。

続けて「伊東純也選手も一緒の飛行機だったわ。こころよく写真撮ってくれました」と明かし、サッカーW杯北中米大会日本代表MF伊東純也（ゲンク）との2ショットをアップ。

「背が高くて、お顔小さくてハンサムさんでしたよ。ファンの皆さんに心よく接してました。良い人ね」と感心した。

現地では「電車移動してます。お天気良くていい感じです。伊東選手曰く、ベルギーはあまり見るとこないですよ…って 探してみます」とつづった。

秋野の投稿に、フォロワーからは「えー！！きゃーっ！伊東選手とツーショット凄いすご〜い」「すごい！推し2人のツーショットが見れるなんて幸せすぎます」「すてきな旅の始まりですね」「素敵なツーショット」「伊東純也選手大大大ファンです〜！羨ましい〜」といった反響が寄せられている。