明石家さんま、“義理の孫”誕生で呼ばれ方明かす「義理のじいさんということで…」
お笑いタレントの明石家さんま（71）が、17日放送のカンテレ・フジテレビ系『さんまのまんま 真夏のおしゃべり祭り』（後9：00〜10：52）に出演。“義理の孫”が誕生したことを報告し、呼ばれ方を明かした。
【写真】幸せそう！さんま、二千翔さんと妻の貴重な3ショット
番組の冒頭、さんまは「俺もな、とうとう二千翔の子どもが産まれて」と報告。スタジオから拍手が起こった。
続けて「（二千翔さんは）義理の息子やから。どう呼ぶっていう話になって。今、“ぎいじい”って呼ばれてんねんけど、義理のじいさんということで“ぎいじい”やねん」と、呼び名が決まったことを明かした。
二千翔さんは大竹しのぶ（68）を母に持ち、実の父ではないさんまのことも、結婚式では「新郎ボス」という肩書で紹介したことが明かされており、父のように慕っている。
【写真】幸せそう！さんま、二千翔さんと妻の貴重な3ショット
番組の冒頭、さんまは「俺もな、とうとう二千翔の子どもが産まれて」と報告。スタジオから拍手が起こった。
続けて「（二千翔さんは）義理の息子やから。どう呼ぶっていう話になって。今、“ぎいじい”って呼ばれてんねんけど、義理のじいさんということで“ぎいじい”やねん」と、呼び名が決まったことを明かした。
二千翔さんは大竹しのぶ（68）を母に持ち、実の父ではないさんまのことも、結婚式では「新郎ボス」という肩書で紹介したことが明かされており、父のように慕っている。