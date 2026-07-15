7月13日放送の『しゃべくり007』（日本テレビ系）に、5人組ダンスボーカルグループ・M！LKが初出演。メンバーの家族も登場し番組は大いに盛り上がったが、家族から飛び出した“高額リクエスト”に一部視聴者の間で違和感が広がっているようだ。

「この日はメンバー5人の家族が、別室からスタジオを見守る形で出演。後ろ姿しか映らない状況で、しゃべくりメンバーが『何が欲しい？』と水を向けると、旅費、高級車、ブランド品……と、次々に“おねだり”が飛び出しました」（芸能記者）

口火を切ったのは、山中柔太朗と曽野舜太の妹たちだった。2人でグアム旅行を計画していることを明かすと、その旅費は兄たちに出してもらうと宣言。しゃべくりメンバーから「いくらくらい欲しい？」と聞かれると、「30〜40万円」と即答した。

さらに山中の母も、アメリカに住む姪に会いに行きたいとして「50万円はかかります」と旅費を要求。学生時代に山中を東京・原宿へ連れ出し、その際にスカウトされるきっかけを作った友人まで、上田晋也から「多少のお礼は欲しいですよね？」と振られると、「1200万円のランドクルーザー」とまさかの回答。スタジオは大きな笑いに包まれた。

「曽野さんも、ある日、母親と妹に表参道の高級ジュエリーショップへ連れて行かれた際、母は指輪とネックレス、妹はネックレスを選択。会計のタイミングで2人がそろってトイレに行ったため、自身が支払うハメになったと明かしました。この話を受け、父親も『レクサスお願いします』と便乗していましたね」（同前）

さらに、佐野勇斗の父方の祖母も「ルイ・ヴィトンのバッグが欲しい」とリクエスト。メンバーは次々と飛び出す「おねだり」に戸惑いながらも、「頑張ります」「買います」などと応じ、スタジオの笑いを誘っていた。

家族との金銭をめぐるやり取りにXでは、

《兄にお金出してもらって海外旅行しようとしてる妹、冗談だとしても普通に感じ悪くて草》

《気分悪くてチャンネル変えた》

《しゃべくり007 お金大せびりスペシャル？》

など、ドン引きする声も見受けられた。

放送作家はこう語る。

「番組のラストでは5人の母親が、それぞれ息子へ宛てた手紙を朗読。メンバーは感謝を伝えて抱きしめ合い、涙するなど感動的な締めくくりとなりました。

ただそれだけに、中盤の“おねだり合戦”が引っかかった人もいたのでしょう。『旅行をプレゼントした』『母親にバッグを贈った』という“親孝行エピソード”ならまだしも、家族から欲しい物を次々と引き出す構成だったため、少しがっかりするファンもいたのかもしれません。とはいえ、家族の仲がいいことがよくわかる構成ではあり、ほっこりした人も多かったようです」

人気絶頂のM！LK。家族のおねだりをすべてかなえる日もそう遠くないかもしれない――。