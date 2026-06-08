暴力やネグレクトではなく、過干渉によって若菜をがんじがらめにしてくる母。【漫画】本編を読むメンズエステを舞台に、人の心の奥底にある悩みや傷を描く創作漫画「メンエス嬢加恋・職業は恋愛です」。肌に触れるだけで相手の本心を読み取れるメンエス嬢・加恋が、さまざまな事情を抱えた客の背中を押していく人間ドラマである。作者は漫画家の蒼乃シュウ(@pinokodoaonoshu)さん。今回は、男装してメンズエステを訪れた女性・早乙