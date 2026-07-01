「疲れた足を癒やすはずが…」リカバリーサンダルで逆に“足を痛める”人が増えている理由
こんにちは、シューフィッターの佐藤靖青（旧・こまつ）です。靴の設計、リペア、フィッティングの経験と知識を生かし、革靴からスニーカーまで、知られざる靴のイロハをみなさまにお伝えしていこうと思います。
リカバリーサンダルの流行が止まりません。歩きながら疲労回復（リカバリー）できるなんて、まさに“魔法のサンダル”に思えます。ところが、かえって足を痛めてしまうケースが増えているそうです。一体、なぜなのでしょうか？
◆疲労回復や腰痛防止に効果的
「リカバリーサンダルって何？」という方のために、軽くおさらいをしておきましょう。有名なところではウーフォスやHOKA、ナイキなどが「アスリートの疲労回復のため」につくったのがリカバリーサンダルです。ただソフトなだけではなく、足裏への圧力を分散し、歩行時の衝撃を和らげることで、疲れた足を快適に保つことを目的に設計されています。
NBAやJリーグの選手なども試合後や練習の合間によくリカバリーサンダルを履いていますし、2024年パリオリンピックでは、アメリカ代表チームの選手に配布された公式キットの中に、ナイキの「 Calm Slides」が含まれ、競技の合間やオフタイムに履くサンダルとして注目を集めました。
アスリートだけではなく、立ち仕事で疲れた人たちにも愛用されています。私も室内と屋外でそれぞれ各社のリカバリーサンダルを愛用していますが、1万歩ちかく歩いた後の足には、効きます。
メーカーによれば、やや高めに設計されたアーチが足裏を刺激し、血流をサポートする設計とされています。実際、私自身も真冬でも足裏が熱く感じることがあります。いわゆる「健康サンダル」「足ツボサンダル」とはちがい、重心をコントロールすることで腰痛防止などにも効果的なものもあります。
◆長距離の歩行には不向き。決して「万能サンダル」ではない
……と、ここまで書くといかにも「万能サンダル」のように錯覚してしまいますよね。ちがいます。イメージが先行してるからか、去年あたりからはリカバリーサンダルで歩く人を多く見かけるようになりました。リカバリーサンダルのメーカーもファッションを意識し出して、厚底だったりメタリックなカラーを展開して、より「普段履き」でもダサくないモデルを続々と出しています。
もちろん本来の機能は損なわれないようにつくられてはいるのですが、リカバリーサンダルはガンガン歩くためのものではありません。どこまでも「つっかけ」の延長に過ぎないのです。つまり、室内や「ちょっとそこまで」の範囲なら効果的なのですが、個人的には1キロ以上の移動にはおすすめしません。
どんなにハイテク素材を駆使していても、その構造自体が足を固定できないので、かえって不自然な歩き方になり、ケガのもとになるからです。
リカバリーサンダルはあらゆるメーカーが販売していますが、足の疲労回復を目的としているため、基本的にはどれもソフトなつくりです。問題は、この「ソフトさ」が行き過ぎたモデルです。特に昨今のファッション性を重視し、厚底化したモデルはクッション性は抜群ですが、そのぶん足元がかなり不安定になります。よくネンザしないな、と見ていてハラハラすることもあるほど。
通常の靴ならアッパーが足全体を包み込み、紐やストラップでしっかり固定してくれます。しかしサンダルは構造上、どうしても足が遊びます。
すると、人は無意識に足指を丸めてサンダルをつかもうとしたり、足首でバランスを取ろうとしたりします。この状態で長時間歩くと、足底筋膜やアキレス腱、足首まわりに余計な負担がかかることがあります。それでは本末転倒。
実際、私のところにも「リカバリーサンダルに替えてから足首が痛くなった」「歩くとふくらはぎが張るようになった」という相談が少しずつ増えてきました。もちろん、リカバリーサンダルそのものが悪いわけではなく、シンプルに「歩きすぎる」ことが問題なのです。
リカバリーサンダルの流行が止まりません。歩きながら疲労回復（リカバリー）できるなんて、まさに“魔法のサンダル”に思えます。ところが、かえって足を痛めてしまうケースが増えているそうです。一体、なぜなのでしょうか？
「リカバリーサンダルって何？」という方のために、軽くおさらいをしておきましょう。有名なところではウーフォスやHOKA、ナイキなどが「アスリートの疲労回復のため」につくったのがリカバリーサンダルです。ただソフトなだけではなく、足裏への圧力を分散し、歩行時の衝撃を和らげることで、疲れた足を快適に保つことを目的に設計されています。
NBAやJリーグの選手なども試合後や練習の合間によくリカバリーサンダルを履いていますし、2024年パリオリンピックでは、アメリカ代表チームの選手に配布された公式キットの中に、ナイキの「 Calm Slides」が含まれ、競技の合間やオフタイムに履くサンダルとして注目を集めました。
アスリートだけではなく、立ち仕事で疲れた人たちにも愛用されています。私も室内と屋外でそれぞれ各社のリカバリーサンダルを愛用していますが、1万歩ちかく歩いた後の足には、効きます。
メーカーによれば、やや高めに設計されたアーチが足裏を刺激し、血流をサポートする設計とされています。実際、私自身も真冬でも足裏が熱く感じることがあります。いわゆる「健康サンダル」「足ツボサンダル」とはちがい、重心をコントロールすることで腰痛防止などにも効果的なものもあります。
◆長距離の歩行には不向き。決して「万能サンダル」ではない
……と、ここまで書くといかにも「万能サンダル」のように錯覚してしまいますよね。ちがいます。イメージが先行してるからか、去年あたりからはリカバリーサンダルで歩く人を多く見かけるようになりました。リカバリーサンダルのメーカーもファッションを意識し出して、厚底だったりメタリックなカラーを展開して、より「普段履き」でもダサくないモデルを続々と出しています。
もちろん本来の機能は損なわれないようにつくられてはいるのですが、リカバリーサンダルはガンガン歩くためのものではありません。どこまでも「つっかけ」の延長に過ぎないのです。つまり、室内や「ちょっとそこまで」の範囲なら効果的なのですが、個人的には1キロ以上の移動にはおすすめしません。
どんなにハイテク素材を駆使していても、その構造自体が足を固定できないので、かえって不自然な歩き方になり、ケガのもとになるからです。
リカバリーサンダルはあらゆるメーカーが販売していますが、足の疲労回復を目的としているため、基本的にはどれもソフトなつくりです。問題は、この「ソフトさ」が行き過ぎたモデルです。特に昨今のファッション性を重視し、厚底化したモデルはクッション性は抜群ですが、そのぶん足元がかなり不安定になります。よくネンザしないな、と見ていてハラハラすることもあるほど。
通常の靴ならアッパーが足全体を包み込み、紐やストラップでしっかり固定してくれます。しかしサンダルは構造上、どうしても足が遊びます。
すると、人は無意識に足指を丸めてサンダルをつかもうとしたり、足首でバランスを取ろうとしたりします。この状態で長時間歩くと、足底筋膜やアキレス腱、足首まわりに余計な負担がかかることがあります。それでは本末転倒。
実際、私のところにも「リカバリーサンダルに替えてから足首が痛くなった」「歩くとふくらはぎが張るようになった」という相談が少しずつ増えてきました。もちろん、リカバリーサンダルそのものが悪いわけではなく、シンプルに「歩きすぎる」ことが問題なのです。