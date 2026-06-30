女優の藤原紀香が29日に自身のアメブロを更新。出演舞台のカーテンコールで誕生日をサプライズで祝福されたことを報告した。この日、藤原は「6月28日、舞台『罠』全国公演の幕開けとなる大分・中津公演にて、私ごとではございますが。。。誕生日を迎えさせていただきました」と報告。終演後のカーテンコールで、座長を務める俳優の上川隆也から「サプライズのお心遣いを賜り」と明かした。続けて、キャストや観客から「『ハッピー