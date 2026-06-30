30日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比18.0ポイント高の4010ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4178.35ポイントボリンジャーバンド3σ 4106.97ポイントボリンジャーバンド2σ 4043.25ポイント一目均衡表・転換線 4035.58ポイントボリンジャーバンド1σ 4010.00ポイント30日夜間取引終値 3996.20ポイント5日移動平均 398