ウィンブルドン 大会期間：2026年6月29日～2026年7月13日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[マリン チリッチ] 0 - 3 [ダニル メドベージェフ] 試合の詳細データはこちら≫ ウィンブルドン第1日がイギリス ロンドンで行われ、男子シングルス1回戦で、マリン チリッチと第8シードのダニル メドベージェフが対戦した。 第1セットはダニル メドベージェフが6-1で先取。