ウィンブルドン 大会期間：2026年6月29日～2026年7月12日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[ジェシカ ペグラ] 2 - 0 [ダルヤ ビドマノバ] 試合の詳細データはこちら≫ ウィンブルドン第1日がイギリス ロンドンで行われ、女子シングルス1回戦で、第4シードのジェシカ ペグラとダルヤ ビドマノバが対戦した。 第1セットはジェシカ ペグラが7-5で先取。第2セットもジェシカ ペグラが6-3