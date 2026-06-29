松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営する牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」が、定番メニューとして「豚ロース」シリーズを6月30日午前10時から販売。【画像】やばい！選ぶのに悩むことになりそう…おいしそうな「豚ロース焼肉定食」も！単品の「豚ロース焼肉」（730円、以下、税込み）のほか、「豚ロース焼肉定食」（790円）、「豚ロースネギ塩丼」（並盛、630円）などを販売します。豚ロースは、きめ細かく柔らか