長野県伊那市に29日、新しい生ハム工房が誕生しました。4年前に閉鎖された宿泊施設を活用していて、生ハムで伊那を元気にすることを目指しています。テーブルに並べられた料理の数々。主役は、伊那市で作られた生ハムです。参加者「かんでもしっかり味わいが口に広がるので、飲み込むのがもったいない」参加者「思ったよりしょっぱくなく、体によさそうな味が感じられました」29日にお披露目されたのは、伊那市の生ハム工房