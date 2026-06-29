長野県上松町出身の御嶽海が所属する出羽海部屋は27日まで、木曽町で稽古に励みました。最終日には、かわいらしい小さな力士が土俵入りしました。力士に抱えられ大泣き…でも、これできっと健康で丈夫に！赤ちゃんの土俵入りは、出羽海部屋が行っていた木曽合宿の締めくくりとして、初めて企画されました。化粧まわしを身に着けた0歳から2歳までの約40人が土俵に上がりました。小さな力士は大勢の人に見守られ、その大役を果たしま