週明け２９日の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比３５４．８２ポイント（１．５７％）高の２３０２６．６８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１４４．５０ポイント（１．９４％）高の７６０５．３４ポイントと３日ぶりに反発した。売買代金は３１５４億７８６０万香港ドル（約６兆５０８３億円）に縮小している（２６日は３４２１億８０万香港ドル）。自律反