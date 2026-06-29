6月28日、歌手の中森明菜が、6人組アイドルグループ「SixTONES」の冠バラエティ番組『Golden SixTONES』（日本テレビ系）に出演した。韓国ロケを満喫する様子が映されたが、番組内での中森の言動が話題だ。ふだんは、SixTONESメンバーがゲストをスタジオに招き、ゲームをおこなうのが恒例の同番組。今回は、「出張Golden SixTONES in 韓国」と題し、初の海外ロケとなった。「中森さんと6人がソウルの繁華街・弘大（ホンデ）を