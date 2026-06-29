エムアップホールディングスは高い。前週末２６日取引終了後、これまで非開示としていた２７年３月期連結業績予想について売上高を３６０億円（前期比１３．５％増）、営業利益を５８億円（同１５．９％増）と発表した。コア事業への注力による収益モデルの明確化とグローバル展開を含む各施策の業績への影響度について、現時点で一定の合理的な算出が可能となったため。前期に続き売上高、営業利益とも過去最高を更