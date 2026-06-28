グラビア界に現われた新星、野村るな。161cmのスレンダーボディにHカップを併せ持つ「超Z世代スタイル」として話題の19歳の素顔とはーー。「幼稚園から高校までずっと女子校だったので、まわりの女のコと体型を比べられる機会が多かったんです。『野村は胸がきれいだね』とか、『肌がきれいだね』と褒めてもらえることが多かった。それがグラビアに挑戦したいなと思うきっかけだったかもしれません」幼少期は、とても “おてん