グラビア界に現われた新星、野村るな。161cmのスレンダーボディにHカップを併せ持つ「超Z世代スタイル」として話題の19歳の素顔とはーー。

「幼稚園から高校までずっと女子校だったので、まわりの女のコと体型を比べられる機会が多かったんです。『野村は胸がきれいだね』とか、『肌がきれいだね』と褒めてもらえることが多かった。それがグラビアに挑戦したいなと思うきっかけだったかもしれません」

幼少期は、とても “おてんば” で活発だったという。

「街中をアスレチックみたいにして遊んでいました。ちょっとした階段があったらジャンプしたり（笑）。週末はパパとボルダリングを習っていたり、とにかく運動が大好き。学校には体育と休み時間のために行くという感じで、勉強は苦手でしたね（笑）」

今年から始めたグラビアの仕事にも、次第に慣れてきたという。

「今回が5回めの撮影だったんですけど、最初の撮影は芸能界に入って2、3カ月のころでした。当時は、表情や撮られ方も、何もわからない。今は過去の自分の写真を見て、お気に入りの表情やポーズを覚えてできるようになってきたのかなと思います。コンビニでグラビアが載っている雑誌が置いてあると、ママに『この表紙の人はこの前写真集を出していたんだよ』とか、『この人は前に私と同じ号に載っていた人』と説明するくらいグラビアが好きなんです。私もグラビア誌の表紙を飾ってみたいですし、好きなグラビアアイドルの話題になったときに、名前を挙げていただけるくらい知名度を上げるのが今の目標です！」

のむらるな

19歳 2007年3月19日生まれ 東京都出身 T161・B89（H）W59H92 スレンダーでありながらHカップのバストを併せ持つ10代として「超Z世代スタイル」を武器に、デビュー後まもなく数々のグラビア誌に登場。最近はYouTube「佐久間宣行のNOBROCK TV」に出演し、その動画が100万回以上再生されるなど話題に。そのほか最新情報は、公式X（＠luna_nomura）、公式Instagram（＠nomura.luna）にて

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写真・高橋慶佑

スタイリスト・葉月

ヘアメイク・スミホシナ（GiGGLE）