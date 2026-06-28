新人2人の一騎打ちとなった大町市長選挙は28日投票が行われていて、午後6時時点の投票率は前回を下回っています。大町市長選挙に立候補したのは、届け出順に元県職員の柳原健さん56歳と前市議会議員の植松悠一郎さん45歳のいずれも無所属の2人です。午後6時時点の投票率は、24.01パーセントと4年前の前回に比べ2.01ポイント低くなっています。一方、期日前投票した人は5665人と前回より936人多くなっています。一部の投票所