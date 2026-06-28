6月27日に放送された『世にも奇妙な物語’26 夏の特別編』（フジテレビ系）にて、女優・趣里が出演。シリーズ初主演を務めるも、雰囲気の“激変”ぶりが話題を呼んでいる。短編4本のうちの2作品め『実家じまい』にて主演を務めた趣里は、母を亡くしたばかりの娘・夏目沙耶を演じた。古い団地にある実家を片付けるなか、過干渉だった母との思い出を捨てるようにものを処分するも、帰宅後にすべてが戻されているという奇妙な現象