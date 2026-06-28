6月27日に放送された『世にも奇妙な物語’26 夏の特別編』（フジテレビ系）にて、女優・趣里が出演。シリーズ初主演を務めるも、雰囲気の“激変”ぶりが話題を呼んでいる。

短編4本のうちの2作品め『実家じまい』にて主演を務めた趣里は、母を亡くしたばかりの娘・夏目沙耶を演じた。古い団地にある実家を片付けるなか、過干渉だった母との思い出を捨てるようにものを処分するも、帰宅後にすべてが戻されているという奇妙な現象に見舞われる。

夏らしいホラーな展開に、放送中からXは騒然。趣里や佐伯日菜子らの熱演にも高い評価が集まるなか、もうひとつ指摘が多かったのが、久々に地上派ドラマに出演した趣里の“激変”ぶりだった。メイクの変化なのか、全体的にやや丸みを帯び、柔らかい印象になっているようだ。

《趣里ちゃん何か顔の雰囲気変わった？？？》

《趣里ってこんな顔だったっけ？最初誰か分からんかった》

趣里といえば、この1年はめまぐるしいものだった。2025年8月、当時「BE:FIRST」メンバーだった三山凌輝との結婚・妊娠を発表、翌月には無事に第一子を出産したことを報告した。出産後は育児に奮闘しつつ、報告からわずか2カ月で映画『踊る大捜査線N.E.W.』撮影現場に登場するなど、スピード復帰をはたしている。

「2025年は、趣里さんにとってまさに“波乱の一年”でした。『週刊文春』で現夫・三山さんと元婚約者であるYouTuber・Rちゃんの“婚約トラブル”が報じられ、三山さんが総額約1億円を貢がせていたという衝撃的なエピソードが伝えられました。同時期、三山さんと趣里さんが交際しているとも伝えられ、一気に世間の視線が集中。水谷豊さんと伊藤蘭さんの愛娘とあって、三山さんとの交際を続けることに、心配の声が殺到したんです」（芸能担当記者）

だが、周囲の反対を押し切り、2人はゴールイン。当初、趣里の結婚のゆくえに対し「何も聞いていないのでね」と距離のあるコメントを残していた水谷も、出産報告には《趣里、凌輝おめでとう！》《2人に感謝！これまで通り、自分たちを信じて2人で前向きな人生を歩んで欲しい》と喜びをつづっている。

「結婚・出産を経て、家族の結束もより固くなったようで、産後の趣里さんのInstagramには、水谷さんとの2ショットや、伊藤さんのライブに出演した際の写真などがアップされ、“家族一丸”といったムードが漂っています。妻になり、母になり、あらためて娘として両親とも関わり直すなかで、醸し出す雰囲気も変わってきたのかもしれません」（同前）

7月期ドラマ『大空港〜GATE24〜』（テレビ朝日系）でも主演が決まっている趣里。激動の2025年を経てなお、立ち止まる気はないようだ。