早期に再就職すると給付金がもらえる！？再就職手当を申請する方法 早期に再就職して給付金をもらう 再就職手当を申請する 失業保険を受給中に早期に再就職すると再就職手当が受給できます。再就職手当とは、失業保険の受給者が早期に再就職した場合に申請すると受給できる給付金です。失業保険の支給日数を1/3以上残して再就職した場合に残った失業保険の日額の60～70%を再就職手当として受給します。再就職手当は非