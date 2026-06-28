27日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した片岡篤史氏と齊藤明雄氏が、日本ハム戦に先発し8回2/3を投げ4失点で敗戦投手になった隅田知一郎について言及した。隅田は8回まで日本ハム打線を1失点に抑えるも、1−1の9回に3点を失い4敗目を喫した。片岡氏は「失投はなかったです。全ての球種が素晴らしかった」と評価し、齊藤明雄氏は「隅田らしくしっかり投げたと思いますし、負けはしたんですけど、