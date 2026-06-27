服の部屋干し臭の意外な原因について、宅配クリーニング「coco−ara（ココアラ）」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【なんで…】これが服の「部屋干し臭」の“まさかの原因”です！公式アカウントは「しっかり5時間以内に乾かしているのに、なぜか服が部屋干し臭い…」「そのお悩み、実は乾かし方ではなく『洗濯機』が原因かもしれません！」と投稿。その理由について、「湿度が高くなるこの時期、洗濯槽の