古代エジプトの世界を感じることができる特別展が27日から長野市の県立美術館で始まり、県内外から大勢の人でにぎわいました。県立美術館で始まった特別展「古代エジプト」。2800年前のミイラなど、普段は米・ニューヨークのブルックリン博物館に所蔵されている貴重なコレクション約150点が展示されています。初日の27日は、県内外から大勢の人が訪れ、古代エジプトの世界に思いをはせていました。富山から「初日に来