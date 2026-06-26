FIFA ワールドカップ 2026。グループステージ最終節で、日本はスウェーデンと引き分け、2位で決勝トーナメント進出を決めました。かつて松本山雅FCに所属していた前田大然選手がゴールを決め、信州も沸きました。決勝トーナメント進出を懸けた大一番。中村柊斗記者「こちらの飲食店には、朝8時にもかかわらず、大勢のサポーターが集まっています」長野市の飲食店では、集ま