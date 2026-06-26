FIFA ワールドカップ 2026。

グループステージ最終節で、日本はスウェーデンと引き分け、2位で決勝トーナメント進出を決めました。

かつて松本山雅FCに所属していた前田大然選手がゴールを決め、信州も沸きました。



決勝トーナメント進出を懸けた大一番。



中村柊斗記者

「こちらの飲食店には、朝8時にもかかわらず、大勢のサポーターが集まっています」





長野市の飲食店では、集まった約70人のサポーターが声援を送ります。長野市から「（たまたま授業がなかった？）そういうことにしておきましょう。見応えのある、激しい展開を予想してます。バモ！ニッポン！」スウェーデンとの一戦。2016年に松本山雅FCでプロデビューし、いまは世界のピッチで活躍する前田大然選手。この試合、スタメンに名を連ねると、持ち味のスピードを生かしたドリブルで、見せ場をつくります。長野市から（松本山雅時代から前田選手を応援）「昔から見ている彼のプレーだなと思って、頼もしいです。後半は大然のゴールで、勝利をつかんでほしいですね」試合が動いたのは、後半11分でした。【前田選手のゴールで日本先制！】長野市から（松本山雅時代から前田選手を応援）「あのスペース入ったら、大然のエリアでしょ。最高です！うちの子がやってくれたって感じです！」前田のワールドカップ2大会連続ゴールで、日本が先制します。ところが、その6分後…。【スウェーデンが同点ゴール】1対1で引き分けた日本。グループ2位で、3大会連続の決勝トーナメント進出を決めました。飯綱町から「前田大然選手が入れたところで、そこが一番の盛り上がりどころだったかなと思います」長野市から「守備が光っていたので。守ってくれたっていうところが、うれしかったです」前田大然選手「トラップだけ集中しようと思って、トラップがうまく決まったので、あとは流し込むだけでした。やっぱりうれしかったですし、たくさんの人が応援してくれていたので、その期待に応えられて良かった」決勝トーナメント1回戦は、日本時間の30日午前2時から、強豪ブラジルが相手です。