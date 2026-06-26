「最高です！うちの子がやってくれたって感じ」松本山雅でプロデビューの前田大然選手が決めた！スウェーデン戦で先制ゴール 日本が決勝トーナメントへ進出【長野】
FIFA ワールドカップ 2026。
グループステージ最終節で、日本はスウェーデンと引き分け、2位で決勝トーナメント進出を決めました。
かつて松本山雅FCに所属していた前田大然選手がゴールを決め、信州も沸きました。
決勝トーナメント進出を懸けた大一番。
中村柊斗記者
「こちらの飲食店には、朝8時にもかかわらず、大勢のサポーターが集まっています」
長野市から
「（たまたま授業がなかった？）そういうことにしておきましょう。見応えのある、激しい展開を予想してます。バモ！ニッポン！」
スウェーデンとの一戦。
2016年に松本山雅FCでプロデビューし、いまは世界のピッチで活躍する前田大然選手。
この試合、スタメンに名を連ねると、持ち味のスピードを生かしたドリブルで、見せ場をつくります。
長野市から（松本山雅時代から前田選手を応援）
「昔から見ている彼のプレーだなと思って、頼もしいです。後半は大然のゴールで、勝利をつかんでほしいですね」
試合が動いたのは、後半11分でした。
【前田選手のゴールで日本先制！】
長野市から（松本山雅時代から前田選手を応援）
「あのスペース入ったら、大然のエリアでしょ。最高です！うちの子がやってくれたって感じです！」
前田のワールドカップ2大会連続ゴールで、日本が先制します。
ところが、その6分後…。
【スウェーデンが同点ゴール】
1対1で引き分けた日本。
グループ2位で、3大会連続の決勝トーナメント進出を決めました。
飯綱町から
「前田大然選手が入れたところで、そこが一番の盛り上がりどころだったかなと思います」
長野市から
「守備が光っていたので。守ってくれたっていうところが、うれしかったです」
前田大然選手
「トラップだけ集中しようと思って、トラップがうまく決まったので、あとは流し込むだけでした。やっぱりうれしかったですし、たくさんの人が応援してくれていたので、その期待に応えられて良かった」
決勝トーナメント1回戦は、日本時間の30日午前2時から、強豪ブラジルが相手です。