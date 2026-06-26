タレントで女優の大原優乃が6月25日、Instagramを更新。シースルー素材のポロシャツを取り入れたコーディネートを披露し、その妖艶な雰囲気がファンの視線を釘づけにしている。「大原さんが披露したのは、透け感のある白いポロシャツに、ピンクの下着を合わせた大胆なスタイリングです。シースルー素材からインナーが透ける絶妙なバランスで、艶っぽい表情を浮かべるという、これまでの愛らしいイメージとは一線を画す“大人の色