タレントで女優の大原優乃が6月25日、Instagramを更新。シースルー素材のポロシャツを取り入れたコーディネートを披露し、その妖艶な雰囲気がファンの視線を釘づけにしている。

「大原さんが披露したのは、透け感のある白いポロシャツに、ピンクの下着を合わせた大胆なスタイリングです。シースルー素材からインナーが透ける絶妙なバランスで、艶っぽい表情を浮かべるという、これまでの愛らしいイメージとは一線を画す“大人の色気”を感じさせる写真となっています。シンプルなコーディネートでありながら、透明感と女性らしさを同時に引き立てる着こなしに、多くのファンが魅了されたようです」（スポーツ紙記者）

色気あふれる投稿に、コメント欄では称賛の声が相次いだ。

《なんだか色っぽさがすごいんですけど》

《絶妙な透け感がセクシーで、とても素敵です》

大原は、子ども向けダンス＆ボーカルユニット『Dream5』のメンバーとして、小学2年生で芸能界入り。その後はドラマや映画、さらにはグラビアと、マルチに活躍している。デビュー当時のあどけない印象から、大人の女性へと成長をとげた姿について、芸能関係者はこう語る。

「大原さんはかつては、かわいらしい妹キャラの印象が強い存在でした。しかし近年は、童顔のルックスと健康的なプロポーションを武器に、グラビア界で圧倒的な人気を獲得しています。多くの雑誌で表紙を飾り、発売する写真集もヒットを記録するなど、令和を代表するグラビアアイドルの1人として、確固たる地位を築きました。その後は、ドラマや映画、舞台など女優としての活動に注力しており、大人の女性としての表現力にも磨きがかかっています。彼女の成長ぶりはグラビアファンだけでなく、女優としてのファン層からも幅広い支持を集めています」

そんな大原だからこそ、今回、披露したシースルーコーデはファンに新鮮な印象を与えたようだ。

「今回の投稿は、ファッション誌『sweet』のアカウントをタグづけしていることから、撮影時のカットとみられます。大原さんはグラビアで培った高い表現力を持っていますが、今回は水着や露出の多い衣装に頼るのではなく、シースルー素材や艶のある表情で大人の色気を表現しているのが印象的です」（前出・スポーツ紙記者）

これからも多くのファンを魅了するに違いない。