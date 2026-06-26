6月26日までに、歌手の氷川きよしが自身のInstagramを更新。23・24日におこなわれた、ファンミーティングやリリースライブの様子を投稿したが、ライブ中の過激衣装が話題になっている。「2025年11月に4年ぶりニューアルバム『KIINA.』を発売した氷川さんは、リリース記念のライブを大阪・なんばHatchで開催しました。今回の投稿では、自身の楽曲『小夜月』の歌詞を綴りつつ、ライブ中の同曲のパフォーマンス写真をアップ。曲に