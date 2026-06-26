6月26日までに、歌手の氷川きよしが自身のInstagramを更新。23・24日におこなわれた、ファンミーティングやリリースライブの様子を投稿したが、ライブ中の過激衣装が話題になっている。

「2025年11月に4年ぶりニューアルバム『KIINA.』を発売した氷川さんは、リリース記念のライブを大阪・なんばHatchで開催しました。今回の投稿では、自身の楽曲『小夜月』の歌詞を綴りつつ、ライブ中の同曲のパフォーマンス写真をアップ。

曲に合わせた衣装は全身真っ白で、さらに、大きく胸元がバックリ開いたジャケットはハイレグカットになっており、太ももを大胆に見せたデザインでした。

ガーターベルトのようなシルバーのベルトがキラキラと光り、ゴージャス感満載の姿を披露していました」（芸能プロ関係者）

清潔感のある真っ白な色のなかに、色気のあるセクシーさがにじみ出た衣装にはファンも騒然。コメント欄には、《攻めに攻めたお衣装》《目のやり場に困りました》《きわどくてドキッとした》など、大胆衣装に驚く声が多く聞かれた。

2022年12月31日をもって歌手活動をいったん休止した氷川。その後、約1年8カ月の休養期間を経て、2024年8月に活動を再開した。再開から約2年が経ったが、今回の衣装からは、氷川の歌手活動への気合いが伝わると、前出・芸能プロ関係者が指摘する。

「活動再開後は、精力的にメディアにも出演している氷川さん。2025年6月に出演した情報番組『午後LIVE ニュースーン』（NHK）では、『命ある限り歌い続けていこう』と決意を新たにしたことも語っていました。

また、2026年1月に放送された『徹子の部屋』（テレビ朝日系）に5年ぶりに出演した際は、22年走り続けてきたなか、自分の人生を考える時間を作るために休養期間を設けたと、背景を語っていました。休養期間中は海外にも出向き、音楽の素晴らしさを再確認。『歌いたい』と思いが強くなったといいます。

ニューアルバムは、再開後の思いを詰め込んだ作品です。その記念ライブということで、特別な気持ちもあったでしょうね」

第2の歌手人生は好調のようだ。