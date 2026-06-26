6月25日、元「モーニング娘。」の北川莉央が、テレビ東京のアナウンサーとして、同局の大型音楽特別番組『テレ東音楽祭2026夏』でデビューすることが発表された。ただ、この “発表日” をめぐって、SNSがざわついているようだ。北川は、2020年にモーニング娘。としてメジャーデビューしたが、2025年4月にSNSで流出騒動を起こし、衝撃を与えた。「『りお』という名前で投稿されたInstagramの裏アカウントが、SNSで拡散されたの