6月25日、元「モーニング娘。」の北川莉央が、テレビ東京のアナウンサーとして、同局の大型音楽特別番組『テレ東音楽祭2026夏』でデビューすることが発表された。ただ、この “発表日” をめぐって、SNSがざわついているようだ。

北川は、2020年にモーニング娘。としてメジャーデビューしたが、2025年4月にSNSで流出騒動を起こし、衝撃を与えた。

「『りお』という名前で投稿されたInstagramの裏アカウントが、SNSで拡散されたのです。アカウントには、メンバーの牧野真莉愛（まりあ）さんを《牧野のバカでかいダンスによりマイクを思いっきりぶつけられて負傷》と批判したり、生田衣梨奈さんに《まじで生田早く辞めてくんねえかな》とつづるなど、辛辣な言葉が並んでいました。

北川さんは、これらの投稿が自身の裏アカであることを認めて謝罪し、2025年12月末をもってグループを卒業。その後、北川さんがテレビ東京にアナウンサーとして入社することが複数のメディアで伝えられたのです」（スポーツ紙記者）

入社後、北川のアナウンサー転身に関する正式な発表はなかったが、6月25日のInstagramで本人が《この春、テレビ東京へ入社しました。4月から環境がガラッと変わり、学び多き充実した日々を過ごしていきます!》と報告。さらに、『テレ東音楽祭』でアナウンサーとして初仕事をすることが明かされた。ただ、Xでは

《牧野まりあの卒業日と、北川のデビュー発表のタイミングが気持ち悪すぎる》

《牧野真莉愛の卒業の次の日に北川莉央入社報告って闇深くない？？？》

《真莉愛のニュースで溢れるはずだったのになんでこのタイミングで北川莉央のアナウンサーデビュ一の発表がされるんだよ》

など、北川がテレビ東京への入社を報告したタイミングに困惑する声があがっている。

「北川さんから悪口を言われたひとりである牧野さんは、6月24日に日本武道館で卒業公演をおこないました。その翌日、“因縁” とも言える北川さんのアナウンサーデビューが明かされたことで、発表日に疑問が持たれたようです。

『テレ東音楽祭』は28日放送で、日が迫っている事情もあったのかもしれませんが、牧野さんの花道に思いを馳せるファンにとっては、複雑な心境になったのだと思われます」（芸能記者）

騒動後、北川は活動休止を経て、12月27日にソロ公演をおこない、アイドルを卒業した。ラスト公演で、牧野との距離感を懸念されたようだ。

「牧野さんは同日のブログで、朝の情報番組『ラヴィット！』（TBS系）の配信イベントを視聴した感想をつづりました。過去に同番組のシーズンレギュラーを務めていたため、視聴したようですが、北川さんの卒業についてはひと言も言及しませんでした。

同じく北川さんから暴言を吐かれた生田さんは、2025年4月のブログで北川さんからメンバー全員に謝罪があり、生田さんも北川さんに謝ったことを明かし、和解した様子でした。その点、牧野さんは “スルー対応” を続けており、亀裂が入ったままではないかと疑う向きもあったようです」（同前）

音楽特番でアナウンサーとしての一歩を踏み出す北川。今後は、同僚の “悪口” は控え、仕事に打ち込んでほしいところだ。