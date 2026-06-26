全国から集まった作家たちの個性あふれる作品が並ぶイベントが、横手市で始まりました。会場には130を超えるブースが設けられ、作家と直接交流できるのも魅力です。関円花アナウンサーに紹介してもらいます。※詳しくは動画でご覧ください。※6月26日午後6時15分のABS news every.でお伝えします