台風7号と8号、異例とも言える“ダブル台風の接近”。長野県内には27日に最も接近するとみられ、27日の夜はじめ頃にかけて、土砂災害や低い土地の浸水などに注意が必要です。台風７号は26日午後６時現在、鹿児島県奄美市の西、約100キロにあると推測され、１時間に約20キロの速さで北東へ進んでいるとみられます。また、台風８号は日本の南にあり、2つの台風はともに、27日に県内に最接近する見込みです。■■26日の長野県内は、台