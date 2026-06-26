元モーニング娘。メンバーでテレビ東京にアナウンサーとして入社した北川莉央が、6月28日の同局放送の大型音楽特番『テレ東音楽祭 2026夏』で、新人アナデビューすることが発表された。同期の鈴木芹里乃（せりの）アナとともに番組中継を担当し、初の晴れ舞台となる。番組にはSUPER EIGHT、乃木坂46、AKB48、FRUITS ZIPPER、相川七瀬ら豪華アーティストが出演予定。そのなかには、北川が所属していたハロー!プロジェクト（ハロ