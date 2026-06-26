元モーニング娘。メンバーでテレビ東京にアナウンサーとして入社した北川莉央が、6月28日の同局放送の大型音楽特番『テレ東音楽祭 2026夏』で、新人アナデビューすることが発表された。同期の鈴木芹里乃（せりの）アナとともに番組中継を担当し、初の晴れ舞台となる。

番組にはSUPER EIGHT、乃木坂46、AKB48、FRUITS ZIPPER、相川七瀬ら豪華アーティストが出演予定。そのなかには、北川が所属していたハロー!プロジェクト（ハロプロ）の後輩グループも名を連ねており、放送前から一部のハロプロファンの間で、思わぬ議論が巻き起こっている。

「北川さんはモーニング娘。’19のメンバーとして活躍していましたが、2025年4月、プライベートで使用していたとされるSNSの“裏アカウント”の投稿が流出し、大きな騒動へと発展しました。その後、活動休止を経て、同年10月にグループ卒業を発表しています。流出した投稿には、同じグループのメンバーに対する不満などが含まれているとされ、大きな波紋を呼びました。今回の『テレ東音楽祭』では、後輩グル―プのJuice=Juiceが出演することから、一部のファンの間では過去の騒動を連想する声があがっています」（芸能ジャーナリスト）

Xでは、

《頼むからJuice=Juiceとは絡ませないで》

《うわあ、ハロプログループが出る番組には関わってほしくないな》

《いや、無理普通に。推しの悪口を言ったあの言葉が、推しとメンバーが映る度に浮かぶんだよ》

と、一部では冷ややかな声があがっている。

北川はモーニング娘。時代からトーク力や度胸に定評があり、アナウンサーとしての活躍にも期待が寄せられている。一方で、炎上騒動の印象が色濃く残っていることもあり、“デビュー戦”には想像以上の注目が集まりそうだ。

「テレビ東京は独自色の強い番組が多く、アナウンサーにも機転や対応力が求められます。とくに今回は、多くのアーティストが出演する4時間半の生放送です。新人アナにとってはプレッシャーの大きい現場であり、アイドル時代とは異なるスキルが試されます。北川さんにとっては試金石となるでしょう」（前出・芸能ジャーナリスト）

最高のスタートダッシュを決められるか。