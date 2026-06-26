26日正午過ぎ、鹿角市十和田大湯の橋の上でクマが目撃されました。鹿角警察署の調べによりますと、26日午後0時20分ごろ、鹿角市十和田大湯字上ノ湯の橋の上にクマ1頭がいるのを、車で走っていた30代の女性が目撃しました。クマの体長は約50センチです。最も近い民家までは10メートルほどで、大湯小学校までは約200メートルです。